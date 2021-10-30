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Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz kıyısında sazlıklar arasında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz kıyısında sazlıklar arasında 15 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen bir kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle (GKİT) Mücadele Şube Müdürlüğü, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Denizkent Mahallesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında Denizkent Mahallesi deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan 15 yabancı uyruklu (13 erkek/1'i çocuk ve 2 kadın) düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri almak için kıyıya yanaşan tekne yakalanarak organizatörlük yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı A.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenleri olayda kullanmak için hazırlanan 12 bidon benzin, muhtelif yaşam gıda malzemesine ve olayda kullanılan tekneye el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasına müteakip Antalya Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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