Antalya'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma yürütüldü. Karaöz Mahallesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan ve 25 adet suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası olan F. A düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüyle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - ANTALYA

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