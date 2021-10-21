Antalya ANFAŞ 11.Yöresel Ürünler Fuarı
Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Antalya ANFAŞ 11. Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX), Manavgatımızın yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla MATSO tarafından kurulan standı ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR'e ziyarette bulundu.
ANTALYA (Habermetre) - Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Antalya ANFAŞ 11. Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX), Manavgatımızın yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla MATSO tarafından kurulan standı ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR'e ziyarette bulundu.
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