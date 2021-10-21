Antalya ANFAŞ 11.Yöresel Ürünler Fuarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya ANFAŞ 11.Yöresel Ürünler Fuarı

Habermetre - Haberler | Toplum
Antalya ANFAŞ 11.Yöresel Ürünler Fuarı

Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Antalya ANFAŞ 11. Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX), Manavgatımızın yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla MATSO tarafından kurulan standı ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR'e ziyarette bulundu.

ANTALYA (Habermetre) - Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Antalya ANFAŞ 11. Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX), Manavgatımızın yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla MATSO tarafından kurulan standı ve MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR'e ziyarette bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title