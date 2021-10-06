Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Birlikte Öleceğiz' filmi gösterildi - Haberler
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Birlikte Öleceğiz" filmi gösterildi

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Birlikte Öleceğiz" seyirciyle buluştu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Birlikte Öleceğiz" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Birlikte Öleceğiz" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu'nun birlikte yazıp yönettiği filmde, Su Kutlu, Özgür Emre Yıldırım, Nazlı Bulum, Tülay Günal, Vedat Erincin, Süleyman Turan rol aldı.

Gösterime, yönetmen ve oyuncular da katıldı.

Filmin konusu

Film, Mazhar'ın yaşadığı ve halen unutamadığı aşkın acısını anlatıyor. Film, İstanbul'un da kahramanlarından birine dönüştüğü kırık bir aşkın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Birlikte Öleceğiz' filmi gösterildi - Haberler
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