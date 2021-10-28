ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 1 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13.30'DA TOPLANIYOR

Antakya Belediye Meclisi, 1 Kasım Pazartesi günü saat: 13. 30'da Şehit Emin YILDIRIM Çok Amaçlı Salonu'nda Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesine göre 1 Kasım Pazartesi günü saat: 13. 30'da Akasya Mahallesi 78. Sokakta bulunan Şehit Emin YILDIRIM Çok Amaçlı Salonu'nda gündeminde bulunan 3 maddeyi görüşmek üzere toplanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Meclisi olağan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:

1- Antakya Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Protokol Yapılmasının Görüşülmesi

2- İmar tadil teklifleri

3- İmar komisyon raporu

Gündem dışı görüş ve temenniler

Yayın Tarihi :

28 Ekim, 2021

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