Annesini kanserden kaybetti, hayatını kan bağışına adadı - Haberler
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Annesini kanserden kaybetti, hayatını kan bağışına adadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Annesini kanserden kaybetti, hayatını kan bağışına adadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 25 yıldır kahvehane işleten Mehmet Çetin, annesini kanser hastalığından kaybetmesinin ve kan bulabilmek için geçirdiği zorlu sürecin ardından hayatını kan bağışına adadı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 25 yıldır kahvehane işleten Mehmet Çetin, annesini kanser hastalığından kaybetmesinin ve kan bulabilmek için geçirdiği zorlu sürecin ardından hayatını kan bağışına adadı. Kahvehanesinde kan bağışı kampanyaları düzenleyen Mehmet Çetin, vatandaşları da kan bağışına teşvik ediyor. Bugüne kadar bin 50 kişinin kan bağışı yaptığını belirten Çetin, hedefinin 10 bin kişi olduğunu söyledi.

Ödemiş ilçesinde yaşayan 25 yıllık kahvehane esnafı Mehmet Çetin'in, 2016 yılında rahatsızlanan annesine acil kan ihtiyacı lazım oldu. O dönemde kan bulmak için büyük uğraşlar veren Mehmet Çetin, annesini kaybetmesinin ve geçirdiği zorlu sürecin de ardından kan ihtiyacının değerini anladı. Kendini kan bağışına adamaya karar veren Çetin, kahvehanesinde kan bağışı kampanyaları düzenlemeye başladı. Çetin, düzenli olarak kan vermesinin yanı sıra vatandaşları da kan bağışına teşvik ediyor.

"Bugüne kadar bin 50 kişiye ulaştık hedefim 10 bin kişiye ulaşmak"

Annesinin 5 yıl önce yaşamını yitirdiğini söyleyen Mehmet Çetin, "Vefatından 5 yıl önce kansere yakalanmıştı. Vücudu kan tüketiyordu, biz hep hastanelerden kan temin ettik. Annem vefat ettikten sonra, ben düşündüm bu kanları birileri verdi biz de gidip aldık. Ben de kıraathanemde kan bağışı kampanyası düzenlemek istedim. Düzenli olarak her 3 ayda bir kan bağışı yapıyoruz. Biliyorsunuz kanın tek kaynağı sağlıklı insan. Sağlıklı insanların duyarlılık gösterip kan bağışında bulunmalarını istiyorum. Bugüne kadar bin 50 kişiye ulaştık hedefim 10 bin kişiye ulaşmak" dedi.

Kahvehanede kan verenlere tüm içecekler ücretsiz

Kan bağışı kampanyalarını hiçbir maddi beklenti içinde olmadan düzenlediğini ifade eden Çetin, "Kahvehanemizde düzenlediğimiz kan bağışını daha önceden sosyal medya aracılığı ile kendi hesabımdan duyurarak duyarlı kan bağışçılarını davet ederek iştirak ediyorum. Aynı zamanda müşterilerim de buna kan bağışında bulunarak katkı sağlıyorlar. Bundan sonra da, sık sık bu kan bağış kampanyalarını sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu. - İZMİR

Annesini kanserden kaybetti, hayatını kan bağışına adadı

Annesini kanserden kaybetti, hayatını kan bağışına adadı

Annesini kanserden kaybetti, hayatını kan bağışına adadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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