Annesine mesaj atan adamı öldürdü

Sivas'ta 18 yaşındaki genç, iddiaya göre annesine mesaj atan ve kendisine silah doğrultan şahsı silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Suşehri ilçesi Camili köyünde köy muhtarının evinin önünde meydana geldi. 18 yaşındaki Y.İ.D., aynı köyde ikamet eden Y.Y. (29) ile iddiaya göre annesiyle mesajlaştığı için tartıştı. Tartışma büyüyünce Y.İ.D.'nin beyanına göre Y.Y. kendisine silah doğrulttu. Y.İ.D. de üzerinde bulunan silahı çıkartarak ateşledi. Köy muhtarı durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.İ.D., ilk ifadesinde Y.Y.'yi annesiyle mesajlaştığı ve kendisine silah doğrulttuğu için vurduğunu söyledi. Olay yerinde yapılan incelemede ise her iki şahsa ait oldukları düşünülen iki adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS