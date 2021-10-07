Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler Belediyesi, Esenbebe projesi kapsamında Dünya Emzirme Haftası'na özel 'Anne Oluyorum' programını düzenledi. Etkinlikte daha önceden bebek bakımı ile ilgili eğitim alıp sertifika almaya hak kazanan anneler yer aldı. Bugün de emzirmeyle ilgili eğitim alan annelere sertifika verildi ve bebek eşyaları hediye edildi.

Esenlerde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası'na özel program gerçekleştirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi Kadınlar Konağı'nda gerçekleştirilen programa anne ve bebekleri katıldı. Daha önceden de belediyeden 16 saatlik bebek bakım eğitimi alan anneler, bugün de emzirme eğitimi aldı. Programda yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler'de yaklaşık 10 yıldır devam eden Esenbebe'nin yeni halini tanıtmak istediklerini söyledi. Başkan Göksu, "Biz de emzirme haftası vesilesiyle farkındalık oluşturmak istedik. Anneleri; çocuklar nasıl emzirilir, anne sütünün önemi nedir konuları hakkında bilgilendirdik. Anneler için hem özel hem de devlet hastaneleri ile de iş birliği yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Eğitim sonrası sertifikalarını alan annelere, 'içinde bebek eşyası bulunan çanta ve bebek arabası' hediye edildi.

"HAMİLELİKTEN İTİBAREN YARDIMCI OLACAĞIZ"

Önceden annelere doğumdan sonra yardım edildiğini belirten Başkan Göksu, artık hamilelik sürecinden itibaren annelere eğitim vererek yardımcı olacaklarını belirtti. Anne sütünün önemine değinen Başkan Göksu, "Bir annenin dünyada çocuğuna verebileceği en güzel hediye anne sütüdür. Buna dikkat çekmek istedik. Emziren annelerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Emen bebeklerimize de uzun ve bereketli bir ömür diliyoruz" dedi.

"EMZİRMEYE TEŞVİK EDİYORUZ"

Medipol Esenler Hastanesi'nde Yeni Doğan Hemşiresi Elanur Taşçı şunları söyledi: Bugün emzirme haftası için buradayız. Anne adaylarımıza ve annelerimize; doğum öncesi, doğum sonrası yeni doğan bebek bakımı, doğum sürecinin hakkında eğitimler verip sertifikalandırıp çantalarımızı hediye ediyoruz. Anneyi emzirmeye teşvik ediyoruz. İlk altı ay sadece anne sütü versinler. Sonra ise ikinci yaşına kadar ek besin versinler ve emzirsinler.

"KIZIMI BÜYÜTÜP BESLEMEYİ ÖĞRENDİM"

Eğitime katılan 22 yaşındaki Nimet Metin kızı Rüya'nın henüz 22 günlük olduğunu fakat buna rağmen eğitime katıldığını belirtti. Belediyeye verdikleri eğitimden dolayı teşekkürlerini ileten Metin, "Çok faydalı bilgiler edindim. Bugün eğitimimizi tamamlama sertifikamızı da aldık. Kızımı sağlıklı büyütüp beslemeyi, emzirmeyi öğrendim" diye konuştu.

"EN SIKINTILI DÖNEMİ EMZİRMEDE YAŞADIM"

Bir aylık bebeği olan Merve Erdinç de "Sezaryen doğum yaptım. Bu eğitime o dönemden öncesinde başlamıştım. Benim için eğitimin en güzel yanı emzirme dönemiydi. Gerçekten bebeğimin emzirme döneminde yaşadığım problemler çok büyüktü. Boğulma hissini çok fazla yaşıyorduk. Bunu, bu eğitimle atlattık" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri