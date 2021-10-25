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ANNE VE BABASINI ALIKOYDU, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mutlu Ö. (38), anne ve babasını evde alıkoyarak, intihar girişiminde bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mutlu Ö. (38), anne ve babasını evde alıkoyarak, intihar girişiminde bulundu.Yaklaşık 2,5 saatte ikna edilen Mutlu Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ö. ve annesi F.Ö. ile tartıştı. Evin kapısını kilitleyerek anne ve babasını çıkarmayan Mutlu Ö., ardından oturma odasının penceresine geçip, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis, Mutlu Ö.?yü ikna etmeye çalıştı. İtfaiye de Mutlu Ö.?nün atlama ihtimaline karşı şişme branda kurdu. Mutlu Ö.?nün ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Ekipler Mutlu Ö.?yü ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Mutlu Ö. ikna edildi. Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Mutlu Ö. ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANNE VE BABASINI ALIKOYDU, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

ANNE VE BABASINI ALIKOYDU, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

ANNE VE BABASINI ALIKOYDU, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

ANNE VE BABASINI ALIKOYDU, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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