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ANNE BEBEK VE ÇOCUK FUARI AÇILDI

Habermetre - Haberler | Toplum
ANNE BEBEK VE ÇOCUK FUARI AÇILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Van'da bu yıl ilk kez düzenlenen Van Anne Bebek ve Çocuk Fuarına katılarak stant açtı.

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Van'da bu yıl ilk kez düzenlenen Van Anne Bebek ve Çocuk Fuarına katılarak stant açtı.

Atlantik Fuarcılık tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anne Bebek ve Çocuk Fuarı yapılan açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve davetliler katıldı.

Ekonomik anlamda Van esnafının Kovid-19'dan dolayı zor günler geçirdiğini aktaran Vali Bilmez, böyle bir dönemde fuarların düzenleniyor olmasının anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.

Kentte hayatın normale dönmesi için herkesin Kovid-19 kurallarına uyması gerektiğini sözlerine ekleyen Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Fuarı düzenleyen Atlantik Fuarcılığa, ev sahibi olarak fuar alanını işleten Asya Fuarcılığa, sponsor olan Van Süer Grubuna, stant açan her bir firmamıza hem şahsım hem Van halkı adına teşekkür ediyorum. Bu fuarın kentimizin ekonomisine fuar açan esnafımıza hayırlı kazançlar getireceğine inanıyorum. Hayatın normale dönebilmesi için pandemi kurallarına uymamız konusunda şimdiye kadar duyarlı davranan Van halkının bundan sonra da maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlılığa devam etmesi gerek. Aşı kısmında biraz sıkıntımız var. Ülke ortalamasının altındayız. Aşı konusunda da hem aşı olmayanların aşı olması hem de 2. ve 3. doz aşısı zamanı gelenlerin de aşılarını yaptırması konusunda herkesin elini taşın altına koymasını, örnek davranış sergilemesini bekliyorum. "

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler stantları gezdi. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan standa da geçen Vali Mehmet Emin Bilmez burada kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile işlenen eserleri inceleyerek yerel sanatçılar tarafından verilen mini konseri dinledi.

Fuar 10 Ekim'e kadar ziyaretçilerine açık olacak.

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