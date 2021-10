Ankas sezona hazır

GAZİANTEP (Bültenler) - Bu sezon yeni yönetim ve teknik ekip ile yola çıkan Kırmızı – Siyahlı ekip, kadrosunu da genel olarak yeniledi.

Yönetim olarak plan ve programlı, iş bölümü ve dayanışma içerisinde hareket etmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Av. Ömer Alper KÖROĞLU, Bu sezonun sloganı olarak emeğe saygı, işine saygı, azimli ve kararlı belirlediklerini kaydetti.

ŞEFFAF VE ÇALIŞKAN YÖNETİM PAROLASIYLA ÇIKTIK

Bu sezon bayrağı devralarak, Mehmet Küçükarslan önderliğinde, yeni bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirten Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Av. Ömer Alper Köroğlu, "Geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz bilgi birikimi ve tecrübelerin üzerine, yeni bir heyecan ile yola koyulduk. Bu güzel yola öncelikle, ulaşılabilir, şeffaf ve çalışkan bir yönetim parolasıyla çıktık. Yönetim olarak plan ve programlı, iş bölümü ve dayanışma içerisinde hareket etmeye gayret gösteriyoruz.Bu işi bizler bir bayrak yarışı olarak görüyoruz,Yönetim kurulu olarak bizim en önemli görevimiz şüphesiz ki geçmişte kulübümüz adına atılan adımları daha da ileriye taşımak, hedefimiz de en güzel şekilde temsil etmek ve başarıya ulaşmak" dedi.

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Önümüzdeki sezon farklı bir formatta lig yarışı olacağını söyleyen Köroğlu "BAL takımları 9 bölgeye ayrıldı. Her bölgede 3 grup yer alıyor. Bu grubun liderleri kendi aralarında maç yapıp şampiyon olan takım 3. Lige yükselecek. Bölgesel Amatör Lig'de ilk iki sezonumuzda 3. Olduk, geçtiğimiz sezon ise, yarı finalde elendik, 3. Lig hedefimizi bu sezon tamamlamak istiyoruz. Geçen senelerdeki istikrarımızın üzerine daha da fazlasını koymak istiyoruz. Ama bu sene zorlu bir sezon olacak. Bunun da farkındayız. Kendimize güveniyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekip ve futbolcularımız olarak bu senenin adil olmasını diliyoruz. Kazanmaya giderken her yolun mübah olmayacağı bir anlayış içerisindeyiz. İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirini kırmadığı bir sezon diliyoruz. Hayırlı olsun. Her takım iddialı. Biz de hazırız. Bir takım şampiyon olacak. Umarım biz şampiyon oluruz. Adalet eksik olmasın" dedi.

LİGDEKİ İLK MAÇIMIZI BEKLİYORUZ

Hedeflerini gerçekleştirmek adına sezon öncesi çalışmalarını tamamladıklarını belirten Köroğlu "Mehmet Küçükarslan başkanlığında yönetimimizde görev dağılımı yapıldı. Sportif Direktörümüz Bekir İrtegün ve yönetim kurulumuzun aldığı karar ile teknik direktör olarak Şevki Koç hocamızla anlaştık, daha önce Gaziantepspor'da oynamış, bu şehri bilen, bilgi birikimine güvendiğimiz bir isim. Teknik ekipte hocalarımız Onur Gedikkaya ve Onur Yiğit yer alıyor. Teknik ekibimizin ve yönetimimizle birlikte izlediğimiz, öncelikle karakterlerine daha sonra yeteneklerine ve futbolculuklarına güvendiğimiz arkadaşlarımızı mali disiplinimizi de bozmadan takımımızın bünyesine kattık. Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan 4 futbolcumuzla sözleşme yeniledik. Genç ve tecrübeli oyuncu grubunu bir araya getirdik. Yeni bir takım olmanın dezavantajlarını gidermek için sezon öncesi 3 etapta hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. İlk iki etap kampımızı Gaziantep'te, 3. etap hazırlığımızı Afyonkarahisar kampıyla tamamladı, futbolcularımız kamp ortamının güzel geçmesinden dolayı uyum süreçlerini daha kolay atlattılar, hepsi hazır durumda. Hepimiz artık ligdeki ilk maçımızı bekliyoruz. Sezon öncesi çalışmalarında, şu anda 2. Ligde göreve başlayan İbrahim Ölmez hocamız güç, kondisyon ve diğer alanlarda takımımıza katkı sağladı. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine bu sezon çalışmalarımızda sportif direktörümüz Bekir Bey ve teknik ekibimizle video-analiz sistemini uyguluyoruz. Futbolcularımızın antrenman ve maç görüntülerini kayıt altına alıp, daha sonra toplantılarla söz konusu eksiklerini, neyi daha iyi yapabileceklerini gösteriyoruz" dedi.

İŞİMİZE SAYGILI OLMAK ZORUNDAYIZ

Bu sezonun sloganı olarak " #emeğesaygı #işinesaygı #azimlivekararlı" belirlediklerini aktaran Köroğlu. "Sofokles'in dediği gibi emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Yine bu emeği verirken de işimize saygılı olmak zorundayız. Sahada ve saha dışında duruşuyla, azim ve kararlılığıyla da örnek bir kulüp olmak istiyoruz" dedi.

İŞİMİZİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUZ

Gaziantep'te tek profesyonel futbol takımının Gaziantep FK kaldığını hatırlatan Köroğlu. "Bu şehrin en az iki olmak üzere daha fazla profesyonel takıma ihtiyacı var. Bizler bu şehrin dinamiklerine, futbol tutkusuna ve yeteneklerine güveniyoruz. Bu amaçla var gücümüzle teknik ekip ve yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel günleri inşallah hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde göreceğiz İşimizin hiç kolay olmadığını biliyoruz.Ama birlik olduktan sonra aşamayacağımız engelin olmadığını da biliyoruz.İnşallah Gaziantep Ankasspor Kulübümüzü hep birlikte el ele omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne götüreceğiz" dedi.

ALTYAPI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK

Profesyonel bir futbol takımı olmaları halinde kulübe ve şehre katkı sunacakları birçok projelerinin hazır olduğunu ifade eden Köroğlu. "Şu anda kulübümüzün kendisine ait futbolcuların konakladığı tesis var. Fakat kendimize ait sahamız yok. Gençlik Spor İl Müdürümüzün katkılarıyla şu anda Aktoprak sahasını kullanıyoruz. İnşallah 3. Lige çıktığımızda öncelikle bu eksiğimizi gidereceğiz. Altyapı konusunda çalışmalarımıza başladık. Sürdürülebilirliğin ve başarının başta öz değerler ile geleceğini biliyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza da başladık. Yine sosyal sorumluluk projeleriyle değer katan bir kulüp olmak istiyoruz. Şehrimizin önde gelenleriyle birlikte birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istiyoruz. Bunun için herkesin katkısını bekliyoruz" dedi.

Yollarının uzun ve meşakkatli, sportif başarıyı kovalarken Türk sporuna da katkı vermeye çalışacaklarını belirten Köroğlu. Bu yolda tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz, açıklamalarını yaptı.

