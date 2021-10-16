Ankaralı kadın girişimciler Bolu'da buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ülkemizde girişimcilik alanında kadın-erkek kavramını kullanmayacağımız günlerin çok uzakta olmadığına inanıyorum. Bu ülkenin girişimcileri, üreticileri olarak ülkemizi dünyada hak ettiği yere kadın-erkek hep birlikte çalışarak ulaştıracağız" dedi.

Özdebir, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Ortak Akıl Toplantısı'nda, kadın girişimci örgütlerinin önemli etkinliklere ve projelere imza attığını söyledi.

Bazı kadın girişimcilerin projelerine gıptayla baktıklarını anlatan Özdebir, "Geçtiğimiz yıllarda kadın girişimcilere hitap ederken hep Türkiye'de kadınların her alandaki katılımının yetersizliğinden bahsederdim. Bu oranlar belki erkeklere göre yine düşük kalabilir ama artık hızlı bir biçimde dramatik bir tablo olmaktan çıkmaktadır. Ülkemizde girişimcilik alanında kadın-erkek kavramını kullanmayacağımız günlerin çok uzakta olmadığına inanıyorum. Bu ülkenin girişimcileri, üreticileri olarak ülkemizi dünyada hak ettiği yere kadın-erkek hep birlikte çalışarak ulaştıracağız." diye konuştu.

Kadınları desteklediklerini vurgulayan Özdebir, ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde ve diğer yönetim organlarında kadınların temsilini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özdebir, dönüşüme ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Kişisel olarak kadına pozitif ayrımcılığa her zaman karşı çıktım çünkü kadınlarımızın buna ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Erkeklerle aynı koşullara sahip olduklarında kadınlarımızın neler yapabileceklerini yakından biliyor ve görüyorum. Aslında liyakatsiz erkeklere pozitif ayrımcılıktan vazgeçersek kadınlarımızın zaten gerekeni yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kadın üye ve temsil sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor"

TOBB Ankara Kadın Girişimcileri Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit de göreve geldiklerinden beri gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Oda ve borsa organlarında kadın üye ve temsil sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yılmazyiğit, şöyle devam etti:

"Nitelikli istihdam açığımız çok büyük, evde oturan kadınlarımızı iş hayatına çekmemiz lazım. Yapacağımız çalışmalar eminim ki örnek teşkil edecek, daha çok kadın istihdam etmemizi sağlayacaktır. Kentimizin ve ülkemizin insanlarına ne kadar çok faydalı işler yaparsak ne kadar insanın hayatına dokunabilirsek, iyilik verirsek hayatımız o kadar anlam kazanacaktır."

Toplantıda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da konuşma yaptı.

Ankara iş dünyasında faaliyet gösteren kadınların katıldığı toplantı, düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.