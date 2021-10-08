Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Ankaralı berber ve kuaförler, "Güzellik, Hijyen ve Kozmetik Festivali"nin son gününde yarışmalar ve gösterilerle hünerlerini sergileyecek.

ANKARA (AA) - Ankaralı berber ve kuaförler, "Güzellik, Hijyen ve Kozmetik Festivali"nin son gününde yarışmalar ve gösterilerle hünerlerini sergileyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Berberler Odasının katkılarıyla, Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 10 Ekim Pazar günü son bulacak "Güzellik, Hijyen ve Kozmetik Festivali" kapsamında, berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik eğitimler verilecek, gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek, katılımcılara da çeşitli hediyeler verilecek.

Sektör temsilcilerini bir araya getiren festivalde, berber koltuğundan modern epilasyon cihazına, tıraş makinesinden peruğa kadar berber, kuaför ve güzellik salonlarında günlük kullanılan malzemeler sergileniyor.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, festivali sektör temsilcilerini yeni teknolojilerle buluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Festivalin, Kovid-19 salgın döneminden etkilenen berber, kuaför ve güzellik salonlarının maliyeti düşük kalitesi yüksek ürünleri yakından görmelerine fırsat sağladığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Buraya 30'un üstünde firmamız katılıyor. İçinde ücretsiz eğitimlerimiz var. Yarın türbanla ilgili bir eğitimimiz var. Bu konuda bilgi almak isteyen güzellik salonları bu eğitim için buraya gelecek. Yarın saat 12.00 ile 17.00 arası eğitimlerimiz olacak. Yarın bay ve bayan üzerinde saç kesim teknikleri, cilt bakımı ve protez tırnak eğitimlerimiz de düzenlenecek."

"Berber ve kuaför salonumuzu festivalden yararlanmaya davet ediyorum"

Kara, etkinliğin son günü 10 Ekim Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, şunları ifade etti:

"Pazar günü en iyi saç kesme yarışması var. Yarışmaların arasında şov takımımızın gösterileri var. Eski tarihi berberler ve yeni teknolojileri tanıtan eğitmenlerimiz gösterilerini yapacak. Yarışmacıların ödülleri şu anda sürpriz. Firmalarımız da sağ olsun hediyelere katkı veriyorlar. Pazar günü Ankara'da kim en iyi saçı kesiyormuş öğrenmiş olacağız."

Sektör temsilcilerini festivale davet eden Kara, "Gelip, yeni teknolojileri görsünler, ücretsiz eğitimlerden faydalansınlar. Binlerce berber ve kuaför salonumuzu, düzenlediğimiz festivalden yararlanmaya davet ediyorum. Halkımızı da davet ediyorum. Evlerde kullanılan birçok ürün festivalde yer alıyor." dedi.

Festivalde peruk tanıtımı yapıldı

Festivalde peruk satışı ve tanıtımı yapan Burak Yüce de, sentetik perukların 350 lira, gerçek perukların da 10 bin liraya kadar alıcısını bulduğunu söyledi.

Sentetik perukları daha çok kemoterapi kullanan hastaların tercih ettiğini aktaran Yüce, "Kişinin isteğine ve durumuna göre fiyatlandırmalar değişebiliyor. Kovid-19 salgınından sonra işlerimizde ufak bir düşüşler oldu." diye konuştu.

Ziyaretçilere cilt bakımı

Festivale katılan Canan Sıbıç ise aldığı eğitimler sonucunda 15 yıldır sektörde cilt bakım uzmanlığı yaptığına dikkati çekerek, festivale yoğunluğun az olduğunu kaydetti.

Sıbıç, festivale gelen ziyaretçilere cilt bakımı yaptığını kaydetti.

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Süleyman Soylu
Magazin İdo Tatlıses Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Aleyna Tilki
Spor Aykut Kocaman Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:29:31. #1.12#