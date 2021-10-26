Ankaragücü - Somaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü - Somaspor maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü - Somaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü - Somaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ankaragücü - Somaspor maçı şifresiz mi? Ankaragücü - Somaspor maçı hakemi kim? Ankaragücü - Somaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Ankaragücü - Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı, 26.09.2021 Salı bugün saat 13.00'te oynanacak.
Ankaragücü - Somaspor maçı ASpor'dan yayınlanacak.
Ankaragücü - Somaspor maçını ASpor'dan şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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