Ankara Valisi Şahin, başkentin 98'inci yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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Ankara Valisi Şahin, başkentin 98'inci yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ankara Valisi Şahin, başkentin 98'inci yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu heyetle, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğinin merkezi olan Ankara'mızın başkent olmasının 98. yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsızlık mücadelemizin zaferle neticelenmesini müteakiben Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olan Ankara'yı başkent ilan ederek Ankara ve Ankaralıları onurlandırmıştır. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiren bu görevi, bugüne dek başarıyla yerine getiren Ankara, milletimizin gösterdiği dayanışma ve kararlılık azmiyle ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerinde başkent olarak hep öncü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkent olma vasfını gururla taşıyan Ankara, kültürel zenginliği, modern kent yaşamı ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği kazanımlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örnek bir başkent olarak yarınlara güvenle yürüyecektir. Ruhun şad olsun."

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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