Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı - Haberler
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Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

SAMSUN (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Vali Şahin mesajında, Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği fiili başkentlik vasfını ve sorumluluğunu büyük bir onurla taşıyan Ankara'nın, resmen başkent ilan edilişinin 98. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

Ankara'nın başkent oluşunun, Samsun'dan başlatılan direniş sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Milli Mücadele'nin karargahı yapmış, milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923'te yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma onur ve övüncünü taşıyan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar Ankara'nın imarına hizmet etmiş devlet adamlarımızı minnet, rahmet, şükranla anıyorum."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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