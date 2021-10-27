Ankara su kesintisi! 27 Ekim Çarşamba Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
27 Ekim Çarşamba günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 27 Ekim Çarşamba 2021 İSKİ su kesintileri! Ankara'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi?
ANKARA (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 27 Ekim Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim Çarşamba Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?
Arıza Tarihi: 27.10.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.10.2021 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi Üzerinde 450 lik politren Su Şebeke Hattında OluşanArızadan Dolayı Saat:( 08:00 )Saat (23:55 )Arası Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Kısmı.Esentepe Mahallesi Bir Kısmı.Gülveren Mahallesi Bir Kısmı
Arıza Tarihi: 27.10.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.10.2021 19:00:00
Detay: ÇUBUK - AKYURT İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BAĞLANTISI YAPILACAĞINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ, BEYAZIT MAHALLESİ, ATATÜRK MAHALLESİ