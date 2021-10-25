Ankara su kesintisi! 25 Ekim Pazartesi Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada Ankara'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 25 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 25 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 25 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

MAMAK Arıza Tarihi: 24.10.2021 17:00:00 Tamir Tarihi: 24.10.2021 22:00:00 Detay: Mamak ilçesi Gökçeyurt mahallesi serpmeler içinde anı olarak oluşan Q90 lık hdpe boru arızasından dolayı 22.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır Etkilenen Yerler: Gökçeyurt mahallesi nin alt kotları POLATLI Arıza Tarihi: 24.10.2021 23:30:00 Tamir Tarihi: 25.10.2021 12:00:00 Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ ELİF SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ-ESENTEPE MAHALLESİ-GÜLVEREN MAHALLESİ

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