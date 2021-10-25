Ankara su kesintisi! 25 Ekim Pazartesi Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
25 Ekim Pazartesi günü Ankara'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Ekim Pazartesi 2025 İSKİ su kesintileri! Ankara'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...
İSKİ'den yapılan açıklamada Ankara'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 25 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 25 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 25 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?
Arıza Tarihi: 24.10.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2021 22:00:00
Detay: Mamak ilçesi Gökçeyurt mahallesi serpmeler içinde anı olarak oluşan Q90 lık hdpe boru arızasından dolayı 22.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Gökçeyurt mahallesi nin alt kotları
Arıza Tarihi: 24.10.2021 23:30:00
Tamir Tarihi: 25.10.2021 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ ELİF SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ-ESENTEPE MAHALLESİ-GÜLVEREN MAHALLESİ