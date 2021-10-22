Ankara su kesintisi! 22 Ekim Cuma Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

ANKARA (Haberler.com) - ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 22 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

YENİMAHALLE

AYAŞ Arıza Tarihi: 21.10.2021 18:00:00 Tamir Tarihi: 21.10.2021 23:00:00 Detay: Ayaş Sinanlı Cuma Mahallesi içerisinde bulunan Q150lik ve Q180lik borunun müteahhit firma tarafından dağıtım hattına zarar vermesinden dolayı su kesintisi olacaktır. Etkilenen Yerler: Sinanlı Cuma, Sinanlı Hocasinan ve Sinanlı Mahkeme Mahalleleri KALECİK Arıza Tarihi: 21.10.2021 15:15:00 Tamir Tarihi: 21.10.2021 17:30:00 Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Mehmet Köse Sokak üzerinde Q90 lık PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 17.30 kadar su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 21.10.2021 23:45:00 Tamir Tarihi: 22.10.2021 05:00:00 Detay: Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi 665 sokakta@ 200 ductil hattaki arıza nedeniyle 21/10/2021 saat22:45 ile 22/10/2021 saat 05:00 arasında su kesintisi yapılacak Etkilenen Yerler: Karşı yaka mahallesinin bir kısmı MAMAK Arıza Tarihi: 21.10.2021 16:00:00 Tamir Tarihi: 21.10.2021 22:00:00 Detay: Mamak ilçesi Altıağaç mahallesi 206cadde içinde ani olarak oluşan 150 lik düktil boru arızasından dolayı 22:00a kadar su kesintisi yapılmıştır Etkilenen Yerler: Altıağaç. Harman. Bahceleriçi hüseyin gazi mahalleleri

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