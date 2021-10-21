Ankara su kesintisi! 21 Ekim Perşembe Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 21 Ekim Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim Perşembe Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

MAMAK

Arıza Tarihi: 21.10.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 21.10.2021 12:00:00

Detay: Mamak ilçesi Tuzluçayır mahallesi Natoyolu caddesi no. 17 önünde Q100 lük duktil boru arızasından 12.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Peyami safa mahallesi Kartaltepe. Tuzluçayır. Çağlayan. Şahintepe ile misket mahallesi nin üst kotları

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 20.10.2021 01:00:00

Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI ANA İLETİM HATTI ÜZERİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK DEPLASE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ 20.10.2021 SAAT 01:00 İLE PERŞEMBE GÜNÜ 21.10.2021 SAAT 13:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI, İKİZCE,KARAGEDİK,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,OĞULBEY,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK MAHALLELERİNİN TAMAMI, İNCEK VE KIZILCAŞAR MAHALLELERİNİN BİR KISIMI

Haberler.com - Gündem