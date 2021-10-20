Ankara su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Çarşamba Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 20.10.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 20.10.2021 13:20:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ YEŞİLÖZ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULENECAKTIR

Etkilenen Yerler: YEŞİLÖZ MAHALLESİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 20.10.2021 09:10:00

Tamir Tarihi: 20.10.2021 15:30:00

Detay: Elmadağ İlçesi Yenice mahallesi Lale sokakta ki 110 luk asbest borudaki arızadan dolayı 20.10.2021 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenice mah Yenipınar mah İsmetpasa mahallesi ve Lalabel mahallesinin bir kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 20.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 20.10.2021 13:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SANAYİ CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø100 BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: AĞILCIK MAHALLESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 20.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 20.10.2021 15:00:00

Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ SELVİ SOKAK İÇİ KANAL ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...

Etkilenen Yerler: BEYAZIT MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 20.10.2021 01:00:00

Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI ANA İLETİM HATTI ÜZERİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK DEPLASE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ 20.10.2021 SAAT 01:00 İLE PERŞEMBE GÜNÜ 21.10.2021 SAAT 13:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI, İKİZCE,KARAGEDİK,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,OĞULBEY,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK MAHALLELERİNİN TAMAMI, İNCEK VE KIZILCAŞAR MAHALLELERİNİN BİR KISIMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.10.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 20.10.2021 15:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 20.10.2021 07:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.10.2021 15:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :GAZİ MAHALLESİ ANITTEPE CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI VE GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI VE GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 20.10.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 20.10.2021 12:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Pursaklar fatih mah dergah sokak içerisinde meydana gelen 225 lik PVC içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır. Etkilenen yerler : Kesinti saati - 10. 00 Tahmini Onarım Saati - 12.00

Etkilenen Yerler: pursaklar fatih mah dergah sok ve cıvarı

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