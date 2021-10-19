Ankara su kesintisi! 19 Ekim Salı Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 19 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.10.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 20:00:00

Detay: AHİ EVRAN MAH. AYAŞ CD İLE DÖNEMEÇ SK. KÖŞEDE BASINÇ KONTROL VANASI TAKILMASI SEBEBİ NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: AHİ EVRAN MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.10.2021 10:50:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 17:00:00

Detay: YENİHİSAR MAHALLESİNDE DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: YENİHİSAR MAHALLESİ BİR KISMI

KALECİK

Arıza Tarihi: 19.10.2021 11:20:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 14:00:00

Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Hüseyin Sagirkaya Bulvarı üzerinde Q110 lık PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 14.00 kadar su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 19.10.2021 10:45:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 17:00:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ: YENİMAHALLE KENTKOOP MAHALLESİ 1844 CAD İÇİ ÖZPETEK 7 SİTESİ 100 LÜK ÇELİK İÇME SUYU HATTI DEĞİŞİMİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: KENTKOOP MAH 1844 CAD

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.10.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :19.10.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :KURTULUŞ MAHALLESİ SİVRİHİSAR CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERELER:KURTULUŞ MAHALLESİ TAMAMI

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ TAMAMI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 19.10.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 14:00:00

Detay: ALİAĞA MAHALLESİ ENGİN CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø100 PİK BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YAZI MAHALLESİ, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH, ALİAĞA MAH,

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 20.10.2021 01:00:00

Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI ANA İLETİM HATTI ÜZERİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK DEPLASE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ 20.10.2021 SAAT 01:00 İLE PERŞEMBE GÜNÜ 21.10.2021 SAAT 13:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI,İKİZCE,KARAGEDİK,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,OĞULBEY,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK MAHALLELERİNİN TAMAMI, İNCEK VE KIZILCAAŞAR MAHALLELERİNİN BİR KISIMI

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 19.10.2021 11:20:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 13:00:00

Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANSIZ SU KESİNTİSİ Önder mahallesi 944/1.sokak içindeki içme suyu şebeke boru tapalamasında dolayı (Q 100 Duktil boru) Saat:11:20 ile 13:00 Arası su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Önder mahallesinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.10.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.10.2021 20:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 19.10.2021 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :19.10.2021 20:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :ŞEHİTLİK MAHALLESİ ANITTEPECADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERELER:ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

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