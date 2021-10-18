Ankara su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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Ankara su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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Ankara su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

18 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 18 Ekim Pazartesi 2021 ASKİ su kesintileri! Ankara dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Ankara su kesintileri ve detayları sizlerle...

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.10.2021 15:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.10.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :18.10.2021 15:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ŞEHİTLİK MAHALLESİ ŞEHİTLİK KAŞI CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN 315 LİK POLİETİLEN BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI VE GAZİ MAHALESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI VE GAZİ MAHALESİ BİR BÖLÜMÜ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 18.10.2021 09:05:00

Tamir Tarihi: 18.10.2021 10:30:00

Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KARTAL SOKAK'TA MEYDANA GELEN 100'LÜK ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KARTAL SOKAK GÜL SOKAK SİPAHİ SOKAK ALACA1 SOKAK KEMAL SOKAK

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Ankara su kesintisi! 18 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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