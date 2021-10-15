Ankara su kesintisi! 15 Ekim Cuma Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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Ankara su kesintisi! 15 Ekim Cuma Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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Ankara su kesintisi! 15 Ekim Cuma Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

15 Ekim Cuma günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 15 Ekim Cuma 2021 ASKİ su kesintileri! Ankara dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Ankara su kesintileri ve detayları sizlerle...

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 15 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KALECİK

Arıza Tarihi: 14.10.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.10.2021 14:30:00

Detay: Halit Cevri Aslangil Mahallesi 42.Sokak üzerinde firma tarafından kanal çalışmaları esnasında Q63 lık PVC ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 14:30 kadar su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi Bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 15.10.2021 08:45:00

Tamir Tarihi: 15.10.2021 15:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Yavrucuk Mahallesi Haymana yolu üzerinde Ø280'lik PE borudaki arıza nedeniyle 15/10/2021 saat 08:45 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yavrucuk Mah, Hacımuratlı Mah, İkizce Mah. ve Gökçehöyük Mah. ile Çalıkuşu ve Sevgi Çiçeği Siteleri.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Ankara su kesintisi! 15 Ekim Cuma Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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