Ankara su kesintisi! 14 Ekim Perşembe Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?
14 Ekim Perşembe günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 14 Ekim Perşembe 2021 ASKİ su kesintileri! Ankara dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Ankara su kesintileri ve detayları sizlerle...
ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 14 Ekim Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Perşembe Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?
ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
SİNCAN
Arıza Tarihi: 14.10.2021 00:00:00 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Tamir Tarihi: 14.10.2021 13:00:00
Detay: Temelli Cumhuriyet Mh Ceylan Cd. İçerisinde Fen işleri Dairesi Başkanlığı tarafından yol çalışması esnasında 160 lık içme suyu dağıtım şebeke hattına hasar verdiğinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Etkilenen Yerler: Sanayi Cd Civarı