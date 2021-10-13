Ankara su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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Ankara su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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Ankara su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

13 Ekim Çarşamba günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 13 Ekim Çarşamba 2021 ASKİ su kesintileri! Ankara dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Ankara su kesintileri ve detayları sizlerle...

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 13 Ekim Çarşamba Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.10.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 13.10.2021 16:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesi Konya yolu üzerinde bulunan Ø400'lük duktil hattaki arıza nedeniyle 13/10/2021 saat 09:30 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Karagedik Mah, Ahiboz Mah, Yağlıpınar Mah. ve Oğulbey Mah. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 13.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.10.2021 11:00:00

Detay: AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR TAMAMI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 13.10.2021 08:55:00

Tamir Tarihi: 13.10.2021 10:00:00

Detay: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT FATİH MEHMET ATA CADDESİ NO:6 ÖNÜNDEK Ø100 ASBES BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ , GENÇ SOKAK , AKSA SOKAK , METAL SOKAK ,AKÇE SOKAK , ADİL SOKAK , LETAFET SOKAKLAR

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.10.2021 12:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 13.10.2021 09:00 TAHMİNİ :ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 13.10.2021 12:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi :Kurtuluş Mahallesi Savaşçı Sokak Üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). ETKİLENEN YERLER: Kurtuluş Mahallesi Tamamı

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Tamamı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Ankara su kesintisi! 13 Ekim Çarşamba Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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