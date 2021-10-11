Ankara su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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Ankara su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

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Ankara su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?

11 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 11 Ekim Pazartesi 2021 ASKİ su kesintileri! Ankara dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Ankara su kesintileri ve detayları sizlerle...

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 11.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.10.2021 15:00:00 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Detay: Avcilar Mah.1009 cad İçi Arizali olan ø200 içme suyu hat vanasi degişimi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.

Etkilenen Yerler: :Avcilar mah.1009 cad.Akgüvercin cad ve civari Kaletepe Mah.üst kodlari

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.10.2021 14:00:00

Detay: ETİMESGUT, ERYAMAN MAH. ŞAPKA DEVRİMİ CD. NO:29 ADRESİNDE REFERANS KONUTLARI SİTE İÇİ BRANŞMAN BAĞLANTISI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Etkilenen Yerler: TUNAHAN MAHALLESİ GENELİ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Ankara su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? - Haberler
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