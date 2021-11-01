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Ankara polisinden kaçakçılara darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara polisinden kaçakçılara darbe

Ankara polisinin sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara polisinin sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği bu çalışmalarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 476 bin 200 adet boş makaron, 134 bin 200 adet dolu makaron, 4 bin 415 adet kaçak sigara, 3 bin 180 adet sahte bandrol, 2 bin 701 adet elektronik, muhtelif eşya, 820 adet tıbbi ilaç, 683 kilogram tütün, 188 litre sahte alkollü içki, 34 adet cep telefonu, 4 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör ele geçirildi. - ANKARA

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