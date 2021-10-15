Ankara'nın F-16 hamlesi Yunanistan'a cevap mı?

Reuters'a konuşan ve ismi paylaşılmayan kaynaklar, Türkiye'nin ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'ın, ABD ile derinleştirdiği askeri iş birliği ve Fransa ile savunma protokolünü imzalamasının Ege ve Doğu Akdeniz'de güç dengelerini nasıl değiştireceği tartışılırken Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı sipariş etmesi ise Yunanistan'a bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

'Dış politika ile İçli Dışlı'da bu konuyu ve Türkiye'nin dış politikasında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş, Türkiye'nin virajlı bir yoldan geçtiğini, F-16 talebinin F-35'te yaşanan hayal kırıklığından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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