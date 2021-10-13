Ankara'nın En Büyüğü Pursaklar'da Açıldı

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - Pursaklar Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürüttüğü çalışmalarla tamamlanan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, "Bizim Yunus" eseriyle perdelerini açtı.

Tarihe ışık tutarak, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulacağı, 679 sandalyesi ile Ankara'nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan ve 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, "Bizim Yunus" eseriyle tiyatro severlere perdelerini açtı.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi açılış oyununda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanları yer aldı.

"Çok modern bir Devlet Tiyatroları sahnesine sahip oldu Ankara'mız"

Oyunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Pandemi koşullarında en uygun havalandırma sistemleri, ses sistemleri, sahne dizaynı, iç yapısıyla her şey baştan sona elden geçirildi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Kültür ve sanatta da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Çok modern bir Devlet Tiyatroları sahnesine sahip oldu Ankara'mız. Artık bize düşen burayı düzenli olarak oyunlarla desteklemek" diye konuştu.

"Ankara'nın en büyük Devlet Tiyatro Salonunu Pursaklar'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Yeni açılan sahnenin Ankara'daki 12. Devlet Tiyatrosu sahnesi olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Talebimiz sonucunda Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık bürokratlarının destekleri ile Ankara'nın en büyük Devlet Tiyatro Salonunu Pursaklar'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi arası girmeseydi bir yıl önce faaliyetlerimize başlayacaktık. Burası 679 koltuk kapasitesiyle de Ankara'daki en büyük Devlet Tiyatroları sahnesi olma özelliğini elinde bulunduruyor. Başta Pursaklar halkı olma üzere yeni tiyatro salonumuzun Ankara'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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