Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yılını kutladı - Haberler
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Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yılını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yılını kutladı

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümü kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümü kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı.

Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan, Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline gelen Ankara, ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasından sonra 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti oldu. Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ise Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümü kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, "Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destek, devletin kuruluşunun temellerinin atıldığı, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Cumhuriyete uzanan yolda ev sahipliği yapan güzel Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - SAKARYA

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