Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı - Haberler
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Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü, Kahramankazan ilçesinde kutlandı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü, Kahramankazan ilçesinde kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Maci Ünlü öğrenci ve veliler katıldı.

Şahin Ortaokulu tarafından hazırlanan program sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla başladı.

Programda Atatürk'ün sevdiği türkü ve marşlar seslendirildi, oratoryo gösterisi sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumu sürecinde tarihi bir rol oynadığını belirterek, "Başkentimiz bugün de TBMM başta olmak üzere kritik kamu kurumlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli bir konuma sahiptir. Geçmişte bozkırın ortasında küçük bir yerleşim yeri olan Ankara, Cumhuriyetimizin gelişme, ilerleme mücadelesine halkıyla, seymeniyle ortak olmuş, sanayi, eğitim ve altyapı imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlandı

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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