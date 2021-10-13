Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haberler
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Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla ikinci TBMM ve Ankara Kalesi'nde kutlama etkinlikleri yapıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla ikinci Tbmm ve Ankara Kalesi'nde kutlama etkinlikleri yapıldı.

İkinci TBMM'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Vasip Şahin, Ankara'nın, milli egemenliğin inşası ve Misakımilli sınırları içerisinde kalan ülkenin kurtarılması yolunda ödediği bedelle başkent konumuna eriştiğini söyledi.

Ankara'nın başkent olmasının, kurucu değerler açısından büyük anlam ifade ettiğini belirten Şahin, "Tüm dünyanın bir başkent olarak Ankara'ya teveccüh etmesi, milli mücadelenin iradesine sahip çıkma azmiyle olmuştur. Güzel şehrimiz, yeni kurulan Cumhuriyet'e layıkıyla hizmet etmiş ve daima sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesinde Ankaralıların milli iradeyi ayakta tutması, milletin verdiği silahı millete karşı doğrultan çetelere karşı milletimize ait değerleri ve kurumları koruma azmi, demokrasi tarihinde eşsiz bir hadisedir." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı sırasında kritik kararların alındığı ve bu karar sonucunda hürriyet meşalesinin sonsuza dek yandığı merkez olduğunu kaydetti.

Yavaş, "Kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin ardından son kale olma özelliğini taşıyan kadim kentimiz, bağımsızlık tutkusu bir milletin yoluna ışık tutan milli duruşun simgesi olmuştur." diye konuştu.

Ankara'nın başkent olmasının herkese sorumluluk yüklediğini aktaran Yavaş, "Bizler, bir yandan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının sonsuz emanetine sahip çıkarak tarihimize olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, bir yandan da bu kenti, milletimizin geleceğine ışık tutacak şekilde birlikte büyütmeli, geliştirmeli ve yönetmeliyiz." dedi.

Ankara Kalesi'nde seğmen gösterisi yapıldı

Kutlama etkinlikleri kapsamında, Ankara Kalesi önünde bir araya gelen seğmenler, kortejle iç kaleye yürüdü. Kaledeki yerli ve yabancı turistler, seğmenlerin ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen dans ekiplerinin gösterisini ilgiyle izledi.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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