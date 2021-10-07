Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci dönümü Haluk Levent konseri ile kutlanacak

ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü, Haluk Levent konserinin de yer alacağı etkinliklerle kutlanacak.

Gölbaşı Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü, 13 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Sahil Parkı'nda kutlanacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, Mogan Gölü kenarında 13 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm Ankaralıları konsere davet ettiğini belirterek, "Ankara'mızın başkent oluşunun 98'inci yılını kutlayacağız. Akşam 20.00'de Gölbaşı'nın eşsiz atmosferinde değerli sanatçımız Haluk Levent ile bu coşkuyu yaşamak için bütün Ankaralıları Gölbaşı Atatürk Sahil Park'a bekliyoruz. Sağlık tedbirleri kapsamında girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak, maske ve hijyen kurallarına riayet edilecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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