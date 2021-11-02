Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel sektör çalışanı H.C.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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