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Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel sektör çalışanı H.C.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

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