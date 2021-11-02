Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı
Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA (DHA) - Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman ve akademisyen olarak görev yapmış çeşitli kamu kurum/kuruluşlarından ihraç edilmiş 57 kişi ile 37'si özel sektör çalışanı olmak üzere 100 'mahrem imam' şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 40 ilde operasyon başlattı. 43 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Gökhan CEYLAN/ANKARA, -
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