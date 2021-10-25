Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı (2) - Haberler
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Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı (2)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAnkara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 10 tabanca fişeği, 1 şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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