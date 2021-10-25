Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı (2)

ANKARA (DHA) - 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 10 tabanca fişeği, 1 şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.