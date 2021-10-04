Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler
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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında geçen hafta gözaltı kararı verildi.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü itiraf etti

Şüphelilerden 3'ünün emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul ettikleri ve Kolombiya'daki Cali uyuşturucu karteli ile bağlantılı olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların, ifadeleri ile yaptıkları teşhis sonrası yeni şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği ve bu kapsamda operasyonların süreceği belirtildi.

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler
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