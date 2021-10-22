ANKARA (İHA) - Ankara Kitap Fuarı kapılarını 16'ncı kez yayınevi ve sahaflara açtı

ANKARA - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından fuar alanının açılışı yapıldı. Kapılarını 16'ncı kez kitapseverler için açan kitap fuarda yayınevlerinin yanı sıra çok sayıda sahaf da stantlarda yerini aldı.

Ankara'da ATO Congresium'da 16'ncısı düzenlenen Ankara Kitap Fuarı bu yılda kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Fuar alanında 300'ü aşkın yayınevinin yanı sıra bu yıl 30 sahaf stantlarda yerini aldı. Kazakistan'da bu yıl Ankara Kitap Fuarı'nın konuk ülkesi oldu. Bağımsızlığın 30'uncu yılını kutlayan Kazakistan'ın eserleri Türkçe yayınlanmış yazarları da fuarda yerlerini aldı. Fuar alanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından fuarın açılışı yapıldı.

"Ankara en çok okurun olduğu şehirlerden biri"

Ankara'nın genç nüfusunun yoğun olmasından dolayı okur sayısının arttığını dile getiren TBMM Başkanı Şentop, "Bugüne kadar fuara konuk olarak katılan Fransa, İran, Rusya ve İtalya'dan farklı ve kardeş ülke olan Kazakistan'ı ve değerli kardeş yazarlarımızı ağırlamaktan menün kaldığımı belirtmek isterim. Bütün şehirlerin kitap fuarlarının önemi vardır ancak Ankara Kitap Fuarı'nın ehemmiyetinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Ankara, başkent ama bir diğer özelliği ise üniversite şehri olmasıdır. Ankara'da 22 üniversite olması ile 300 binin üzerinde de üniversite öğrencisi var. Bu durum hem genç nüfus hem de yüksek sayıda okur demektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Mecliste odama ilk geldiğimde ilk iş bir kütüphane yaptırmak oldu"

Kitabı dijital ortamda değil fiziksel olarak okumayı tercih ettiğini belirten Başkan Şentop, "Covid 19 ile fuarcılık sektörünün dijitale geçtiği bir döneme şahitlik ettik. Geçen yıl 72'ncisi düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı salgın sebebiyle ilk kez dijital ortamda düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından katılan yayıncılar kitaplarını sanal ortamda tanıttılar. Bu durum online pazarı büyüttü ve ben de kitaplara dokunarak, kitap görüntüsü ve kokusu ile birlikte olmayı tercih ederim. Meclisteki başkanlık ofisinde bir kütüphane yoktu. Odama ilk geldiğimde ilk iş bir kütüphane yaptırmak oldu. Kitapları görmenin en azından psikolojik olarak beni rahatlattığını söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

"Bu yılı bir kanun düzenlemesi ile 'İstiklal Marşı Yılı' ilan ettik"

İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un kitaplarının derlenip Meclis tarafından basıldığını aktaran Şentop, "Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz bu yıl İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl dönümü. Biz bu yılı bir kanun düzenlemesi ile 'İstiklal Marşı Yılı' ilan ettik. İstiklal Marşı Yılı olması dolayısıyla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u bu programlara dahil ediyoruz. Başta 'Safahat' olmak üzere bütün eserlerini bir araya getirip meclis olarak bir araya getirip basıyoruz" bilgilerini verdi.