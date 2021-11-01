ANKARA KENT KONSEYİ'NİN YENİ LOGOSU İÇİN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞACAK

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kent Konseyi (AKK), yeni logosunun tasarımını üniversite öğrencilerinin belirlemesi için yarışma düzenliyor. Ankara'da öğrenim gören İletişim Fakültesi ve Tasarım bölümü öğrencilerinin katılabileceği ödüllü logo yarışması için "ankarakentkonseyi. org. tr" adresi üzerinden 8 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Kent yönetiminde 'ortak aklı' önceleyen projelere yer veren Ankara Kent Konseyi (AKK), katılımcılık ilkesi doğrultusunda yeni logosunun tasarımını Başkentli üniversite öğrencilerine bıraktı.

AKK, Ankara'da öğrenim gören İletişim Fakültesi ve Tasarım bölümü öğrencilerinin katılabileceği ödüllü logo yarışması için düğmeye bastı.

YARATICI GENÇLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Kentte üniversiteler arasında yaratıcı gençleri harekete geçirmeyi hedefleyen Ankara Kent Konseyi, ödüllü yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını, 'https://logoyarisma. ankarakentkonseyi. org. tr/' adresi üzerinden online ortamda 8 Kasım 2021 tarihine kadar alacak.

AKK'nin yeni logosunu belirleyecek gençlere güvendiklerini belirterek, genç iletişimcileri ve tasarımcıları yarışmaya katılmaya davet eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal, yarışma sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Kent Konseyi, kentle dertlenen, kentin geleceğine iyileştirici katkılar sunmayı hedefleyen ve bunun için ortak akıl ve katılımcı bir sinerjinin gerekliliğine inanan yurttaşların birlikteliğidir. Kentin ve kentlinin değerlerini ortak payda kabul eden, her sosyolojiyi kucaklayan Ankara Kent Konseyi'nin iletişim alanındaki yetkin bileşenlerinden Ankara Reklamcılar Derneği olarak bizler de icra kuruluna bu sinerjinin kimliklendirilmesi yönünde bir öneri getirdik. Hedefimiz, Ankara'da iletişim ve tasarım alanında eğitim veren üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin katılacağı ve derneğimizin koordine edeceği bir logo yarışması ile Ankara Kent Konseyi için 'katılımcılığın mabedi' yönünde jenerik bir algı zeminin yaratılmasını sağlamak. Yarışma süreci Türkiye'de bazı ilkleri barındırıyor. Konsey Başkanımız Sayın Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte koyduğumuz strateji bu yarışmanın öğrenci heyecanı ile mesleki dinamizmin harmanlandığı bir ilk olması yönündeydi. Dolayısıyla Ankara Kent Konseyi, Türkiye'deki ilk akademi-meslek etkileşimli logo yarışmasına da imza atmış oluyor. "

YARIŞMAYI KAZANANLAR 18 ARALIK'TA İLAN EDİLECEK

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 TL para ödülünün verileceği yarışmanın 15 Aralık'ta sonuçlanacağını, kazananların ise 18 Aralık 2021 tarihinde ilan edileceğini belirten Hızal, "Yarışma süresince bireysel veya en fazla 2 kişiden oluşan ekiplere Ankara Reklamcılar Derneği bünyesindeki ajanslarda görev alan başarılı sanat yönetmenleri mentorluk desteği verecek. Buradaki en önemli amacımız başından sonuna yarışmanın verimlilik performansını en üst seviyede tutabilmek" dedi.

Ankara Kent Konseyi, Başkent'te yarışma kültürünü geliştirmeyi amaçlarken, jüri üyeleri şu isimlerden oluşacak:

"Ankara Kent Konseyi, Başkan Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, İcra Kurulu üyesi Lale Özgenel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nihat Aras, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Hızal, Üniversiteler İletişim Koordinatörü Yönetim Kurulu üyesi Aziz Yayla ve Yönetim Kurulu üyesi Arda Engin. "

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