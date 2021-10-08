ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN BİNLERCE ÖĞRENCİYE SICAK KARŞILAMA

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite adayı gençlere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen BUGSAŞ ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Meclisi, AŞTİ'de dayanışma standı kurdu. AKK Gençlik Merkezi üyeleri, 27 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında Başkent'e yeni gelen binlerce öğrenciyi karşılayarak bilgilendirirken kente daha hızlı uyum sağlamalarına da yardımcı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri AŞTİ'de karşıladı.

BUGSAŞ ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından AŞTİ'de kurulan dayanışma standında, 27 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında ağırlanan binlerce öğrenci kentle ve okudukları üniversitelere ulaşımla ilgili detaylı şekilde bilgilendirildi.

BAŞKENT'İ AKRANLARINDAN DİNLEDİLER

AKK Gençlik Meclisi üyeleri, Başkent'e üniversiteyi okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere sunduğu hizmetleri de tanıtarak, öğrencilerin Başkent'e daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı oldu.

"Başkent'te Söz Gençlikte" sloganıyla Ankara'ya yeni gelen öğrencilerin kent yaşamına aktif katılımına destek olmayı amaçlayan AKK Gençlik Meclisi üyelerinin stant çalışmasında katılımcı demokrasi ve ortak akıl vurgusu ön plana çıktı. 10 gün boyunca 3 vardiya halinde stantta görev alan Gençlik Meclisi üyeleri, yaklaşık 700 öğrenciyi Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine yönlendirerek barınma sorununu çözmeye çalıştı.

"MANSUR YAVAŞ SAYESİNDE BAŞKENT'TE HİÇBİR ÖĞRENCİ AÇIKTA KALMADI"

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da dayanışma standını ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencileri için başlattığı kampanya ile Büyükşehir Belediyesinin 'öğrenci dostu' uygulamalarına dikkat çeken Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın 'Üniversite Ankara'da okunur' çağrısına kulak veren hiçbir öğrenci açıkta kalmadı. Ankara'yı tercih eden her genç, Başkent'te oluşan huzur ve bereket iklimi ile kucaklandı. Sadece geleceğin mimarı değil, bugünün de paydaşı gördüğümüz gençlerimiz için irade koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile ev sahipliği ve destekleri için BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Koç'a, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına, Zabıta Daire Başkanlığına ve Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerine gösterdikleri büyük fedakarlık ve adanmışlıkları için Ankara Kent Konseyi adına teşekkürlerimi sunuyorum. "

Yüksek kira ve yurt ücretlerinin gençlerin eğitim hakkına erişmesine engel olduğunu ifade eden AKK Gençlik Meclisi Sözcüsü Halil Ecer ise düşüncelerini, "Eğitim hakkı karşısında yer alan bariyerin aşılmasında ilk günden beri daima gençlerin yanında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. AKK Gençlik Meclisi olarak kentte yaşayan her gencin sorumluluğunu üzerimizde taşımaktayız ve dayanışma ağlarını geliştirmeye devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

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