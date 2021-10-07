Ankara Kalkınma Ajansı ekim ayı toplantısı Beypazarı'nda yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Beypazarı'nda gerçekleştirildi.

Ankara Valisi ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin başkanlığında Beypazarı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çahit Çelik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kalkınma Ajansı uzmanı Şeref Furkan Ceylan, toplantıda, dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yaparak 2021 yılı için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Şahin, toplantının ardından belediyenin örnek bahçesi ile Macun Mahallesi'ndeki "Yaşayan Köy" müzesini ziyaret etti.