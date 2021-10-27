Ankara Kahve ve Çikolata Festivali için geri sayım başladı

ANKARA (AA) - Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, 29-31 Ekim'de düzenlenecek.

RİSUS Grup ve A City Premium Outlet AVM iş birliği ile düzenlenen Ankara Kahve ve Çikolata Festivali'nde, birbirinden özel konserler, atölyeler ve konferanslar yer alacak.

Kahve ve çikolata firmalarının ikramları ile lezzetlerini tatma imkanı bulacak davetliler, müziğe de doyacak. Festivalde, Cüneyt Tek, Taylan Ülger, Gökhan Ay ve Doğukan Arda Aydemir, Grup Pera konser verecek.

Başkentliler, söyleşi ve sunumlarla kahvenin şefleri ve ustalarından özel teknikler hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

Festivalde, Anadolu'nun kayıp kahveleri, Türk kahve kültürü ve geleneği, kahvenin buluş hikayesi, kahve kavurma teknikleri, 3. nesil nitelikli kahveler, kakaodan çikolataya giden yolculuk, kahve ve çikolatanın uzun yolculuğu, yüzyıllık kahve ve çeşitleri hakkında söyleşiler düzenlenecek, çikolata süsleme yarışması yapılacak.

Kahve ve çikolatanın mükemmel uyumunun bir arada görülebileceği festival, 29-31 Ekim'de saat 11.00-21.00 arasında A City Premium Outlet AVM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haberi Kaydet