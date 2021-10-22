Ankara Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (Habermetre) - Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik ücretsiz sıcak yemek servisi hizmeti veriyor.

Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda ve en kaliteli malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler sıcak şekilde vatandaşların ayağına kadar götürülerek ikram ediliyor. Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara yönelik verdiği ücretsiz sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor. Belediye bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek servisi yapıyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediliyor. Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, "Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

"Tüm imkanlarımız vatandaşımız için"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptıkları sıcak yemek servisi hizmetinin aksamadan sürdüğünü söyledi. Kahramankazan'da sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma içinde yaşadıklarını söyleyen Oğuz, "Kahramankazanımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri