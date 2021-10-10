Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

ANKARA (İHA) - Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Tren Garı'nın önünde 10 Ekim 2015 tarihinde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting sırasında teröristler bombalı saldırı gerçeklemiş ve 103 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının 6'ıncı yıl dönümünde Ankara Garı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törende yakınlarını kaybedenler 10 Ekim anıtına kırmızı karanfiller bırakarak, gökyüzüne siyah balonlar bıraktı. - ANKARA

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin İdo Tatlıses Demet Özdemir Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 12:06:45. #1.12#