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Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

ANKARA (AA) - Terör örgütü Deaş mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki grup, saldırının 6. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

Anma töreninde, yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtına kırmızı karanfil konuldu, gökyüzüne siyah balonlar uçuruldu.

Öte yandan, gar çevresinde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruplara polisin müdahalesinde 22 kişi gözaltına alındı.

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 12.00-16.00 saatleri arasında Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için kalabalık Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, olay yerinde 2'si çocuk 100 kişi ölmüş ve 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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