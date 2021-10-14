Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu!

ANKARA (Bültenler) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (Dünya KİV) tarafından

Akademisyenler Fulten Larlar ile İclal Can Gürbüz ve DünyaKİV Başkanı İrfan Demirkol'dan oluşan ön seçici kurul Ulusal Uzun Film Yarışması'na başvuran 55 film arasından yarışacak 10 filmi belirledi. Değerlendirme sonucu; Emre Kayiş yönetmenliğindeki "Anadolu Leoparı", Fikret Reyhan imzalı "Çatlak", Erdem Tepegöz'ün yönettiği "Gölgeler İçinde", Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında", Erkan Tahhuşoğlu imzalı "Koridor", Muhammet Çakıral'ın yönettiği "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı", Aydın Orak'ın yönettiği "Sabırsızlık Zamanı", Çağıl Bocut'un yönettiği "Sardunya" ve Tufan Taştan'ın yönettiği "Sen Ben Lenin" adlı filmler Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışacak.

50.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20.000 TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'nün de yer aldığı 12 kategoride ödüllere akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar'dan oluşan ana jüri karar verecek. SİYAD En İyi Film Ödülü'ne karar verecek SİYAD jürisi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 15 Film Yarışacak!

Ulusal Kısa Film Yarışması'na başvuran 301 film, akademisyen Gizem Akgülgil, yazar ve yönetmen Gülden Treske ile Festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran'dan oluşan ön seçici kurul tarafından değerlendirildi. Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", İnan Erbil'in "Belki Bir Gün Gideriz", Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Emir Aytemür'ün "Buz İçin Çığlık", Okan Aygün'ün "Güzel Havalar", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Doğan Belge'nin "İnşaattaki", İlker Köklük'ün "Konsensüs", Meriç Atalar ve Isabel Loyer'in birlikte yönettikleri "Med Cezir Tango", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Can Merdan Doğan'ın "Stiletto", Doğuş Özokutan'ın "Teslimat" ve Onur Güler'in "Yara" adlı filmleri 10.000 TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak.

Yarışmaya seçilen 15 film, oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı'dan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek.

11 Belgesel Ankara'da Yarışma Heyecanı Yaşayacak!

Akademisyen, senarist, yönetmen Enver Özüstün, yönetmen Hacer Yıldız ve akademisyen, yönetmen Önder Özdem'den oluşan ön seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu; Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in birlikte yönettikleri "Araya Korona Girmeseydi…", Fevzi Baran'ın "Baba Ne Oldu?", Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş", Mehmet Emin Öztürk'ün "Doğu'nun Işığı", Kurtuluş Özgen'in "Habitus of Self 'alçak sesle'", Mustafa Aydın'ın "Haymatlos", Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım", Mehmet Emre Battal'ın "Muhtaç", Doğuş Algün'ün "Sıcak Yatak", Metin Avdaç'ın "Tipi" ve Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar" adlı belgeselleri festivalde Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'na bu yıl gelen 103 başvuru arasından seçilen 11 film arasından, belgesel yönetmeni Güliz Sağlam, belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren'den oluşan ana jüri 20.000 TL değerindeki En İyi Belgesel Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

Yarışmaların kazananları 12 Kasım akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

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