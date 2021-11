Ankara Film Festivali 4 Kasım'da Başlıyor!

ANKARA (Bültenler) - Her yıl olduğu gibi festivalde ulusal uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışma heyecanı yaşanacak ve dünya sinemasından heyecanla beklenen son 2 yılın iddialı yapımlarının yer aldığı toplamda 16 ülkeden 63 film gösterilecek.

Onur Ödülleri Perihan Savaş, Erendiz Atasü ve Gani Müjde'ye verilecek!

32. Ankara Film Festivali'nin açılış töreni 4 Kasım akşamı CerModern'de gerçekleşecek. Açılış töreninde festivalin Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl festivalin Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Perihan Savaş'a, Sanat Çınarı Ödülü yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni Erendiz Atasü'ye ve Kitle İletişim Ödülü mizah yazarı, senarist, yönetmen Gani Müjde'ye verilecek.

Ulusal Yarışmalar için geri sayım başladı!

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl Emre Kayiş yönetmenliğindeki "Anadolu Leoparı", Fikret Reyhan imzalı "Çatlak", Erdem Tepegöz'ün yönettiği "Gölgeler İçinde", Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında", Erkan Tahhuşoğlu imzalı "Koridor", Muhammet Çakıral'ın yönettiği "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı", Aydın Orak'ın yönettiği "Sabırsızlık Zamanı", Çağıl Bocut'un yönettiği "Sardunya" ve Tufan Taştan'ın yönettiği "Sen Ben Lenin" adlı filmler yarışacak ve Ankara'da ilk kez festivalde izleyiciyle buluşacak. Gösterimler sonrasında film ekipleri izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacaklar.

50.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20.000 TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'nün de yer aldığı 12 kategorideki ödüllere; akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar'dan oluşan ana jüri karar verecek. SİYAD En İyi Film Ödülü'nü ise sinema yazarları Ali Can Sekmeç, Ali Ulvi Uyanık ve Coşkun Çokyiğit'ten oluşan SİYAD jürisi belirleyecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 15 film yarışacak!

Festivalde bu yıl Ulusal Kısa Film Yarışması'na seçilen 15 filmi oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı'dan oluşan ana jüri değerlendirecek.

Nuri Cihan Özdoğan'ın "Aynı Gecenin Laciverti", İnan Erbil'in "Belki Bir Gün Gideriz", Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Emir Aytemür'ün "Buz İçin Çığlık", Okan Aygün'ün "Güzel Havalar", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Abdullah Şahin'in "Hemnefes", Doğan Belge'nin "İnşaattaki", İlker Köklük'ün "Konsensüs", Meriç Atalar ve Isabel Loyer'in birlikte yönettikleri "Med Cezir Tango", Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya", Can Merdan Doğan'ın "Stiletto", Doğuş Özokutan'ın "Teslimat" ve Onur Güler'in "Yara" adlı filmleri 10.000 TL değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak.

Yılın merakla beklenen belgeselleri festivalde!

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in birlikte yönettikleri "Araya Korona Girmeseydi…", Fevzi Baran'ın "Baba Ne Oldu?", Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş", Mehmet Emin Öztürk'ün "Doğu'nun Işığı", Kurtuluş Özgen'in "Habitus of Self 'alçak sesle'", Mustafa Aydın'ın "Haymatlos", Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım", Mehmet Emre Battal'ın "Muhtaç", Doğuş Algün'ün "Sıcak Yatak", Metin Avdaç'ın "Tipi" ve Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar" adlı belgeselleri izleyiciyle buluşacak.

Belgesel yönetmeni Güliz Sağlam, belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren'den oluşan ana jüri 20.000 TL değerindeki En İyi Belgesel Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

Yarışmaların kazananları 12 Kasım akşamı CerModern'de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

Proje Geliştirme Desteği 5 yaşında!

Türkiye Sinemasının yeni yaratıcılarına, Türkiye sinema endüstrisinin gelişimine ve sinemanın sanatsal niteliklerine katkıda bulunmak amacıyla senaryo aşamasında ulusal uzun kurmaca yapımlara verilen Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nda bu yıl 10 proje yarışacak.

İlk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayan yarışmada bu yıl Emir Külal Haznevi'nin "11 Yıldız, Güneş ve Ay", Yılmaz Özdil'in "Aforoz", Barış Sarhan'ın "Bulanık Mavi", Mustafa Haktanır'ın "Çam Sakızı Çoban Armağanı", Fehmi Öztürk'ün "Gayrı Resmi Bir Ailenin Pek Müşterek Hikâyesi", Burcu Aykar'ın "Gölgeler Çekildiğinde", Senem Bay'ın "Harabe", Ziya Demirel'in "İki Gözlüler", Alican Durbaş'ın "Lo-Fi" ve Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" adlı projeleri yarışacak.

32. Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği'nde yarışacak projeleryapımcı ve senarist Emine Yıldırım, yapımcı Sevil Demirci ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçiciler kurulunun değerlendirmesi sonucunda bu yılın En İyi Projesine 30.000 TL ödül verilecek.

Dünya Festivallerinden Ödüllü Filmler Ankara'da!

32. Ankara Film Festivali son iki yılın en iyi, ödüllü ve merakla beklenen yapımlarını Dünya Festivallerinden bölümünde bir araya getiriyor.

François Ozon'un bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan, babalarının hastalığıyla hayatları değişen iki kız kardeşin görmezden geldikleri gerçeklerle yüzleşmelerini anlattığı filmi "Her Şey İyi Gitti/ Everything Went Fine"; Kolombiya'da bulunan İskoçyalı bir kadının ara ara değişik mekânlarda duyduğu garip, tok bir sesin peşinden yolculuğunu anlatan Apichatpong Weerasethakul'un Tilda Swinton'la işbirliği 2021 Cannes Jüri Özel Ödülü sahibi "Memoria"; Audrey Diwan'ın Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü ile dönen, hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne'in mücadelesini anlattığı filmi "Kürtaj/ Happening"; İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'nun 2021 Venedik Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan, insanın doğayla bağını izleyen filmi "Delik/ Il Buco" ve Bulgaristan tarafından Oscar aday adayı olarak belirlenen Ivaylo Hristov'un "Korku/ Fear" ismindeki yeni filmi de festival kapsamında gösterilecek. Türkiye sınırına yakın bir Bulgar köyünde geçen film, ormanda avlanırken Afrikalı bir göçmenle karşılaşan dul bir kadını merkezine alıyor.

Samuel Kishi'nin 2020 Berlin Film Festivali Generation Kplus En İyi Film Ödülü'nü kazandığı kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi "Kurt/ Los Lobos"; Alexandre Koberidze'nin dünya prömiyerini yaptığı 2021 Berlin Film Festivali'nden FIPRESCI Ödülü ile ayrılan birbirleriyle tanıştıktan sonra bir tür lanetin etkisi altına giren iki genci anlatan filmi "Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz?/ What Do We See When We Look at The Sky?"; Georgis Grigorakis'in bir baba-oğul ilişkisini konu alan, 2020 Berlin Film Festivali Panaroma bölümü CICAE Ödülü, 2020 Selanik Film Festivali Jüri Özel Ödülü Gümüş İskender'i kazanan filmi "Kazıcı/ Digger" ile Alexandre Rockwell'in 2020 Berlin Film Festivali'nde Genaration Kplus bölümünde Kristal Ayı Ödülü'nü alan, hayatlarına yön vermeye çalışan iki kardeşi merkeze aldığı filmi "Tatlı Şey/ Sweet Thing" izleyiciyle buluşacak diğer dikkat çekici yapımlardan.

Michaela Pavlátová'nın Afgan bir adama âşık olan Çek asıllı bir kadının değişen hayatını anlattığı animasyon yapım "Güneşli Maad/ My Sunny Maad"; Philipp Stölzl'ün Stefan Zweig'in edebi klasiğinden uyarladığı Naziler tarafından işkence görev avukat Bartok'un hikayesini anlattığı "Satranç/ The Royal Game"; Julian Radlmaier'in genç bir vampire aşık olan bir Sovyet mülteciyi odağına aldığı "Kan Emiciler - Bir Marksist Vampir Komedisi/ Bloodsuckers"; Henrik Schyffert'ın yönettiği, Uje Brandelius'un yazdığı ve başrolünde yer aldığı Parkinson hastalığı olan bir pop yıldızını konu alan "Koş Uje Koş/ Run Uje Run"; Simon Holy'nin 2021 Karlovy Vary Film Festivali'nde East of West bölümünde prömiyerini yapan, Y kuşağının ilişkilerine, hayallerine ve endişelerine ışık tuttuğu filmi "Karanlıktaki Aynalar/ Mirrors in The Dark" ve Lemohang Jeremiah Mosese'nin 80 yaşında hayata küsmüş bir kadının yaşadığı dağ köyünün yıkımına karşı mücadele etmek için ayağa kalkışını konu aldığı filmi "Bu Bir Defin Değil, Uyanış/ This Is Not a Burial, It's a Ressurection" filmleri de festivalde izleyiciyle buluşacak.

Buñuel'in Filmlerini Hatırlıyoruz!

Festival bu yıl sinemada sürrealizm dendiğinde akla gelen ilk isim olan, bugün usta dediğimiz pek çok yönetmene ilham vermiş, İspanyol yönetmen ve senarist Luis Buñuel'in burjuva ahlakını acımasızca eleştirdiği 3 filmini "Buñuel'in Filmlerini Hatırlıyoruz" bölümünde izleyiciyle buluşturuyor. Catherine Deneuve'ün başrolde olduğu 1967 yapımı "Gündüz Güzeli/ Belle de Jour", bir aksilik çıktığı için bir türlü toplanıp yemek yemeyi başaramayan birkaç burjuva çiftin öyküsünü anlatan "Burjuvazinin Gizli Çekiciliği/ Le Charme discret de la bourgeoisie" ve Jeanne Moreau'nun ev sahiplerinin hayatlarını etkileyen bir hizmetçiyi canlandırdığı "Bir Oda Hizmetçisinin Günlüğü/ Le journal d'une femme de chambre" festival programında gösterilecek.

Festivalde Özel Gösterimler!

Festivalin "Özel Gösterimler" bölümünde 4 yapım gösterilecek. Tayfun Pirselimoğlu'nun kendi romanından uyarladığı ve yönetmenliğini yaptığı "Kerr" filmi festivalde izleyiciyle buluşacak. Bir adamın babasının cenazesi için geldiği kasabada tanık olduğu bir cinayet sonrası yaşadıklarını konu alan film sonrasında Tayfun Pirselimoğlu ve film ekibinin katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşecek.

Tuluhan Tekelioğlu'nun her biri Türkiye'nin toplumsal hafızasında ayrı bir yere sahip dokuz efsane ismi bir araya getirdiği "Efsaneler" belgeseli festival kapsamında gösterilecek. Ayşe Kulin, Cüneyt Arkın, Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Nevra Serezli, Prof. Dr. Ömer Özkan, Şenol Güneş, Süleyman Saim Tekcan ve Yılmaz Büyükerşen'i belgeselinde bir araya getiren Tuluhan Tekelioğlu gösterim sonrasında Ankaralı izleyicilerle buluşacak.

Sinema tarihinde bilinenleri, özellikle 1896-1922 yılları arasındaki döneme odaklanarak araştıran ve yanlış bilinenleri ortaya koyan "Gölgelerin Seyri 'Türk Sinemasının Tartışmalı İlkleri'" belgeseli yönetmen Müjgan Yıldırım ile sinema tarihçisi Burçak Evren'in katılımıyla ve Nebil Özgentürk imzalı belgesel "Kara Trenle Götürdüm Şehrimi" Almanya'ya göçün 60. yılında izleyiciyle buluşacak. Belgesel, 1961 yılından itibaren Almanya'nın dört bir yanına "umut yolcusu" olarak varan, döneceklerini varsayan ama konuk işçilikten ulus ötesi yurttaşlara dönüşen hem doğdukları yeri hem doydukları yeri vatan belleyenleri anlatıyor. Nebil Özgentürk de filmin gösterimi sonrası salonda olacak.

