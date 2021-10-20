Pakistan Büyükelçiliği Mehfil-e-Milad düzenledi

ANKARA (Haberler.com) - Mehfil-e-Milad'a Türk konuklar, Pakistan topluluğu üyeleri, Ankara'daki Pakistan Okulunun (PEISG) öğretmenleri ve öğrencileri ve Büyükelçilik memurları katıldı.

Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında Hz. Muhammed'in tüm yaşamının herkesin örnek alması gereken mükemmel bir model olduğunu söyledi. Qazi ''Hz. Muhammed'in hoşgörü, barış, merhamet, azim, alçakgönüllülük, dürüstlük ve cömertlik öğretilerini takip ederek, hem dünyada hem de ahirette başarılı olabiliriz. Büyükelçi Qazi Hz. Muhammed'in öğretilerini gerçek ruhuyla takip ederek insanlık kurtulabilir ve bugün karşılaştığı zorlukları aşabilir'' diye vurguda bulundu.

PEISG Okul Müdürü Ghalib Raza Gilani açılış konuşmasında Hz. Muhammed'in hayatının tüm insanlık için bir rol modeli olduğunu söyledi. Prof. Dr. A.B. Ashraf konuşmasında Kutsal Peygamberimizin yaşamının çeşitli yönleri hakkında detaylar verdi.

Pakistan topluluğu üyeleri ve PEISG öğrencileri Naatlar okudular ve Burda Sharif Kasidesini söyledi. Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Müftülüğü temsilcileri de ayrıca konuştular ve Müslüman Ümmetinin iyiliği için dua ettiler.

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