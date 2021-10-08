Ankara'da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

ANKARA (AA) - Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Acun Ilıcalı Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da yarın ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:35:06. #1.17#